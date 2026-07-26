BVB: Der Stand bei Couto

Bei Yan Couto (24) kündigt sich wohl kein schneller Abschied von Borussia Dortmund an. Laut der ‚Bild‘ ist keine Einigung zwischen dem BVB und Como 1907 in Sicht. In Bezug auf die finanziellen Modalitäten sollen die Klubs deutlich auseinanderliegen.

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Anfang Juli hatte sich eigentlich eine Leihe des brasilianischen Rechtsverteidigers zum italienischen Champions League-Vertreter abgezeichnet. Wegen der Verletzungssorgen um Julian Ryerson (28) lag der Deal zwischenzeitlich auf Eis. Vom Norweger gab es aber mittlerweile Entwarnung.