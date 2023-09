Köln: Zwei Profis lange raus

Der 1. FC Köln muss in den kommenden Wochen auf ein Duo verzichten. FC-Trainer Steffen Baumgart sagte im Rahmen einer Pressekonferenz: „Eric Martel und Mathias Olesen werden mehrere Wochen ausfallen. Sie waren gegen Hoffenheim für die Startelf vorgesehen.“

Besonders der Ausfall von Sechser Eric Martel (21) kommt für die Geißböcke zur Unzeit. Der Rechtsfuß stand in den bisherigen drei Bundeligapartien in der Startelf. Mathias Olesen (22) kam dagegen immer von der Bank. Vorerst müssen sich die Domstädter also anderweitig behelfen.