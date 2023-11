Bessere Konditionen & Milliardenklausel: Camavinga verlängert bei Real

Real Madrid überlässt bei Eduardo Camavinga nichts dem Zufall. Wie die Königlichen verkünden, wurde der Vertrag mit dem 20-Jährigen vorzeitig bis 2029 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre noch bis 2027 gelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Zuge der Verlängerung kann sich Camavinga auf eine deutliche Erhöhung seiner Bezüge freuen. Real wiederum sichert den langfristigen Verbleib des französischen Nationalspielers dem Vernehmen nach mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro ab.

Lese-Tipp

Real muss Nachschlag für Endrick zahlen

Der Linksfuß war 2021 für rund 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Madrid gewechselt. Dort nimmt er mittlerweile eine wichtige Rolle im Team ein – auch, weil Trainer Carlo Ancelotti ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen kann. In der abgelaufenen Saison stand Camavinga in 59 Pflichtspielen auf dem Platz, in der aktuellen bei allen 15 Partien.