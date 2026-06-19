Eile geboten: Barça vor Blitz-Transfer

Mit der Verpflichtung von Anthony Gordon (25) hat der FC Barcelona die Kaderplanung für die kommende Saison noch nicht abgeschlossen. Die Blaugrana arbeiten hinter den Kulissen bereits am nächsten Neuzugang. Wie die ‚Sport‘ berichtet, steht Jorge Salinas (19) unmittelbar vor einem Wechsel ins Camp Nou.

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Salinas steht derzeit noch bis 2029 bei Racing Santander unter Vertrag, der eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro beinhaltet. Die Katalanen versuchen den Preis jedoch noch mithilfe von Leihspielern zu drücken, die dem La-Liga-Aufsteiger bei der Rückkehr ins Oberhaus helfen könnten.

Mit dem Linksverteidiger, der auch im Abwehrzentrum agieren kann, hat Barça bereits eine Einigung erzielt. Demnach war es der ausdrückliche Wunsch des spanischen U19-Nationalspielers, zum amtierenden Meister zu wechseln, nachdem Trainer Hansi Flick ihm zusicherte, dass er als fester Bestandteil der ersten Mannschaft eingeplant ist.

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Barcelona muss sich bei der Abwicklung des Transfers jedoch beeilen: Ab dem 1. Juli erhöht sich die Ausstiegsklausel des Linksfußes nämlich auf 16 Millionen Euro. Salinas steuerte in der abgelaufenen Spielzeit sieben Vorlagen in 33 Ligaspielen bei und hatte somit einen entscheidenden Anteil am Aufstieg seines Klubs.

Überangebot in der Verteidigung

Trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Salinas plant Barça weiterhin, auch João Cancelo nach Ablauf seiner Leihe fest zu verpflichten. Der 32-Jährige war im Winter auf Leihbasis gekommen und etablierte sich prompt als Stammspieler. Mit Jules Koundé (27) und Alejandro Balde (22) stehen bereits zwei weitere hochkarätige Außenverteidiger im Kader. Bei den Top-Talenten Xavi Espart (19), Jofre Torrents (19) und Héctor Fort (19) müssen in diesem Sommer Zukunftsentscheidungen getroffen werden.