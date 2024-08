Schalke: Matriciani in die dritte Liga?

Henning Matriciani winkt offenbar ein Wechsel in die Kurpfalz. Wie die ‚RNZ‘ aus Beraterkreisen erfuhr, zeigt Waldhof Mannheim Interesse an einer Verpflichtung des innen wie außen einsetzbaren Abwehrspielers in Diensten von Schalke 04. Der 24-Jährige soll sich die 1:2-Niederlage gegen Viktoria Köln bereits vor Ort im Carl-Benz-Stadion angeschaut haben.

Bei den Königsblauen hat Matriciani unter Profi-Trainer Karel Geraerts keine Perspektive mehr. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig, deshalb kommt für S04 sowohl ein Leihgeschäft als auch ein fester Transfer in Frage.