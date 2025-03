Darmstadt wittert Schnäppchen

Der SV Darmstadt 98 könnte im Sommer Verstärkung aus der 3. Liga an Bord holen. Wie das ‚Darmstädter Echo‘ berichtet, befindet sich Thijmen Goppel (28) vom SV Wehen Wiesbaden auf der Liste des Zweitliga-13. Goppels Vertrag läuft nach aktuellem Stand im Sommer aus, eine Ablöse wäre also nicht fällig.

Nach Wiesbaden war der Niederländer 2021 vom heutigen Darmstadt-Sportdirektor Paul Fernie von der Roda JC Kerkrade an Bord geholt worden. Auf Wehens rechter Seite ist Goppel gesetzt, in der laufenden Saison konnte er in 21 Ligaspielen zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists) beisteuern.