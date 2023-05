Salihamidzic-Klartext zu Mazraoui & Pavard – Chance bei Cancelo?

Gut gelaunt und in Plauderlaune zeigte sich Hasan Salihamidzic nach dem überzeugenden 6:0 des FC Bayern gegen Schalke 04. Durch die Bank zeigte der Rekordmeister eine starke Leistung. Einen Akteur hob der Sportvorstand aber explizit hervor. „Er hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt und das Vertrauen des Trainers zurückgezahlt. Heute hat er ein Tor gemacht“, wird Salihamidzic von der ‚Abendzeitung‘ zu Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (25) zitiert.

„Wenn man sieht“, fuhr der Münchner Chef-Kaderplaner fort, „was auf dem Außenverteidiger-Markt los ist: Wir sind sehr froh, ihn zu haben. Große Klasse.“ Die Nachfrage, ob Mazraoui dem Verein im Sommer erhalten bleibe, bejahte Salihamidzic ausdrücklich. Mehrfach hatte sich der Marokkaner in den vergangenen Wochen öffentlich über die fehlenden Spielanteile beschwert.

Klartext sprach der Bayern-Boss auch zu Mazraouis Abwehr-Kollegen Benjamin Pavard (27). „Wir führen Gespräche mit ihm und seinen Beratern“, so Salihamidzic zum aktuellen Stand und stellt klar: „Es liegt an ihm. Ich würde ihn natürlich unheimlich gerne hier behalten. Er muss sagen, in welche Richtung es geht.“ Bis 2024 ist der Franzose – rechts wie zentral einsetzbar – noch an die Bayern gebunden.

Für Leihspieler João Cancelo (28) gilt das nur bis Sommer. Im Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro. Hatte Salihamidzic die Zahlung dieser Summe vor Wochen noch ausgeschlossen, will sich der Ex-Profi heute nicht mehr klar positionieren. „Er ist ein Topspieler, technisch eine Augenweide. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir haben noch nichts entschieden, das machen wir nach der Saison.“ Geht da womöglich doch noch was?