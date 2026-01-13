Menü Suche
Kommentar 4
La Liga

Schnelles Alonso-Comeback?

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
1 min.
Real-Coach Xabi Alonso @Maxppp

Nach seinem Aus bei Real Madrid könnte Xabi Alonso zeitnah auf die Trainerbank zurückkehren. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge schließt der Baske nicht aus, noch in der laufenden Saison einen neuen Job anzutreten. Dabei beruft sich das in der Regel gut informierte Portal auf Quellen aus dem Umfeld des 44-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fürs Erste wolle Alonso aus familiären Gründen aber noch in Madrid bleiben. Darüber hinaus scheint nach aktuellem Stand der Dinge kein verlockender Posten für den Taktikfuchs zur Verfügung zu stehen: Pep Guardiola wird die Spielzeit mit Manchester City wohl zu Ende bringen, zudem fand Arne Slot mit dem FC Liverpool zuletzt wieder einigermaßen in die Spur. Und auch Manchester United hat in Michael Carrick eine Übergangslösung bis zum Sommer gefunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Real Madrid
Xabi Alonso

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert