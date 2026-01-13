Schnelles Alonso-Comeback?

Nach seinem Aus bei Real Madrid könnte Xabi Alonso zeitnah auf die Trainerbank zurückkehren. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge schließt der Baske nicht aus, noch in der laufenden Saison einen neuen Job anzutreten. Dabei beruft sich das in der Regel gut informierte Portal auf Quellen aus dem Umfeld des 44-Jährigen.

Fürs Erste wolle Alonso aus familiären Gründen aber noch in Madrid bleiben. Darüber hinaus scheint nach aktuellem Stand der Dinge kein verlockender Posten für den Taktikfuchs zur Verfügung zu stehen: Pep Guardiola wird die Spielzeit mit Manchester City wohl zu Ende bringen, zudem fand Arne Slot mit dem FC Liverpool zuletzt wieder einigermaßen in die Spur. Und auch Manchester United hat in Michael Carrick eine Übergangslösung bis zum Sommer gefunden.