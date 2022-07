Krychowiak verlässt Europa

Grzegorz Krychowiak ist bei einem neuen Arbeitgeber untergekommen. Der polnische Mittelfeldspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Al-Shabab nach Saudi Arabien. Bis 2024 ist Krychowiak noch an den russischen Klub FK Krasnodar gebunden.

In Russland ruht der Ligabetrieb weiterhin. Krychowiak war zuletzt für dreieinhalb Monate nach Griechenland verliehen. Der 32-Jährige lief dort für AEK Athen auf. Mitte Mai tauchten Gerüchte auf, wonach Hertha BSC an einer Verpflichtung interessiert sei.

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI