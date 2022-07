Fortgeschrittene Verhandlungen: Koundés Transfer rückt näher

Der FC Chelsea kommt im Werben um Jules Koundé (23) offenbar voran. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge befinden sich die Verhandlungen um einen Transfer des französischen Innenverteidigers vom FC Chelsea in einem fortgeschrittenen Stadium. Ein Angebot der Blues in Höhe von rund 55 Millionen Euro haben die Andalusier zwar abgelehnt, doch Chelsea wolle nachbessern.

Gut möglich, dass der Klub von Thomas Tuchel dann in eine Ablöseregion vorstößt, mit der sich Sevilla zufrieden zeigt. Koundés Arbeitgeber fordert nach wie vor 65 Millionen Euro – keine unüberbrückbare Differenz zum abgelehnten Angebot aus London.

Einmal noch strecken, dann könnte nach Kalidou Koulibaly (31) der zweite hochkarätige Innenverteidiger seinen Weg an die Stamford Bridge finden. Auch der FC Barcelona buhlt um Koundé, doch die Katalanen müssen sich sputen. Aktuell spricht vieles für einen Transfer in die Premier League. Sollte der französische Nationalspieler am Ende doch nicht kommen, könnte sich Chelsea mit Presnel Kimpembe (26, Paris St. Germain) behelfen.