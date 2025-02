Bayer-Verlängerung: Wirtz schürt Hoffnung

Das Winter-Wechselfenster hat zwar schon längst geschlossen, die Gerüchte um die Zukunft von Bayer Leverkusens Edeltechniker Florian Wirtz reißen jedoch nicht ab. Viele Beobachter rechnen mit dem baldigen Schritt zu einem absoluten Topklub. Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes schließt eine Verlängerung des Spielmachers nicht aus – und der 21-Jährige gibt dieser Hoffnung nun weitere Nahrung.

In der neuesten Ausgabe des Werkself-Magazins finden geneigte Leser ein großes Interview mit dem Zehner von Bayer 04. Dieser zieht eine bisherige Saisonbilanz und wird gegen Ende des Gesprächs konkret gefragt, ob er sich eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags vorstellen kann. Die Antwort des Youngsters ist unaufgeregt und bietet Anhängern des amtierenden Meisters Grund zur Hoffnung.

Eindeutig uneindeutig

„Man wird irgendwann etwas lesen und dann weiß man Bescheid. Also, ich spiele gerade Fußball und mehr ist bei mir deswegen überhaupt nicht los in dieser Sache“, so Wirtz. Zudem habe er in dieser Saison mit Bayer noch sehr viel vor: „Wir sind natürlich auf den Geschmack gekommen durch die vergangene Saison. Wir werden in jedem Wettbewerb, egal ob Meisterschaft, Pokal oder Champions League, versuchen, das Maximale rauszuholen, aus der ersten Saisonhälfte unsere Schlüsse zu ziehen und als Mannschaft wieder zu wachsen. Dann schauen wir am Ende, wofür es reicht. Wir haben auf jeden Fall Lust auf mehr.“

Zwar sind die Aussagen relativ breit interpretierbar, dennoch dürfte ein solches Interview im vereinseigenen Magazin ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl sein. Erst am gestrigen Donnerstag veröffentlichte ‚NTV‘ ein Interview mit Sportgeschäftsführer Simon Rolfes, der sich in Sachen Wirtz-Verlängerung guter Dinge zeigte.

„Deswegen sind wir auch entspannt. Er hat noch einen längeren Vertrag, wir sind seit Jahren eng mit ihm im Austausch über alle Sachen und ich glaube, dass Bayer 04 auch für ihn – wie auch für Xabi – ein guter Standort ist, weiter an seiner Karriere zu arbeiten“, so Rolfes.

Alonso weicht aus

In eine ähnliche Kerbe schlug auch besagter Xabi Alonso selbst. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) äußerte er sich auf seinen Spielmacher angesprochen: „Wir bleiben fokussiert. Es gibt immer Gerüchte im Fußball. Es ist für uns aber kein Problem. Flo hat Spaß, will hierbleiben und will hier spielen. Er möchte sich weiterentwickeln und das passt gerade sehr gut. Sein Umfeld ist klar, es wird ihm helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.“

Dabei ist der Edeltechniker nicht der einzige große Name, um den es Abwanderungsgerüchte gibt. Auch über die Zukunft des Trainers wird seit geraumer Zeit viel diskutiert. Ein Thema, das Alonso etwas wortkarg umschiffte: „Wir spielen morgen gegen Bayern. Meine Zukunft beschäftigt mich gerade nicht. Mein Fokus liegt auf Bayern und danach auf Kiel.“

Auch zum Wechseltheater um Jonathan Tah wollte der Bayer-Coach keine nähere Einschätzung geben: „Wir sprechen auch hier über Gerüchte. Das ist gerade nicht mein Thema. Wir werden sehen, was passiert. Intern sprechen wir aber nur über den jeweils nächsten Gegner.“