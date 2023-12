Lenglet: Priorität Bayern

Sollte der FC Bayern im Werben um Clément Lenglet ernst machen, stünden die Chancen wohl sehr gut. Die katalanische ‚Sport‘ berichtet, dass der Innenverteidiger sehr gerne nach München wechseln würde. Ein Bayern-Transfer habe für den 28-Jährigen „Priorität“ vor einer möglichen Rückkehr nach Spanien, wo ebenfalls einige Klubs die Fühler ausgestreckt haben.

Lenglet ist in der laufenden Spielzeit vom FC Barcelona an Aston Villa verliehen, kommt dort allerdings nicht an Pau Torres (26) vorbei und wird ausschließlich in der Conference League eingesetzt. In Barcelona hat der Franzose ebenfalls keine echte Perspektive, sodass man liebend gerne noch eine Ablöse kassieren würde, sofern die Bayern oder ein anderer Klub denn ein Angebot unterbreiten sollten.

In München ist Lenglet nach aktuellem Stand nur einer von mehreren Kandidaten, um dem Kader in der Abwehrreihe mehr Tiefe zu verleihen. Takehiro Tomiyasu (25/FC Arsenal), Raphaël Varane (30/Manchester United) und Leny Yoro (18/OSC Lille) wurden unter anderem gehandelt.

Alle Genannten sind im Gegensatz zu Lenglet Rechtsfuß und könnten somit auch auf der entsprechenden und ebenfalls unterbesetzten Abwehrseite eingesetzt werden. Ein Argument, das gegen den 15-fachen Nationalspieler spricht.