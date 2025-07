HSV: Die Hürde im Königsdörffer-Poker

Die Vertragsgespräche zwischen dem Hamburger SV und Ransford Königsdörffer stocken aktuell. Die ‚Bild‘ berichtet, dass beide Parteien in puncto Gehalt noch auseinanderliegen. Demzufolge will der 23-Jährige nach seiner stärksten HSV-Saison mit 18 Torbeteiligungen in 34 Spielen künftig zu den Topverdienern der Rothosen gehören.

Weitere Gespräche sind für die kommenden Wochen anberaumt, da Königsdörffers Vertrag 2026 ausläuft. Grundsätzlich haben sowohl der Verein als auch der Stürmer großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Dennoch ist der HSV gut beraten, so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen zu machen. Das Interesse am ghanaischen Nationalspieler (vier Einsätze) ist groß, dem Boulevardblatt zufolge gibt es zahlreiche Anfragen aus dem Ausland.