Williams erläutert Barça-Absage

Nico Williams hat erklärt, warum er sich im Sommer gegen einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden hat. „Hier ist meine Familie. Die Beziehung, die wir im Verein haben, ist unglaublich. Diese Atmosphäre werde ich wohl nirgendwo anders erleben“, so der Flügelspieler von Athletic Bilbao im Interview mit ‚France Football‘.

Der 22-Jährige steht auch weiterhin hinter seiner Entscheidung: „Zu diesem Zeitpunkt traf ich die Entscheidung, die ich für richtig hielt. Und ich bin glücklich darüber.“ Der spanische Europameister ist noch bis 2027 an seinen Heimatklub gebunden. In der laufenden Saison traf er in 34 Pflichtspiel-Einsätzen für die Basken sechsmal und bereitete sieben Tore vor.