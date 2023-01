Bereszynski wechselt nach Neapel

Der italienische Tabellenführer SSC Neapel verkündet die Verpflichtung von Bartosz Bereszynski. Der Rechtsverteidiger kommt auf Leihbasis von Sampdoria Genua. Beide Vereine vereinbarten zudem eine Kaufoption für den kommenden Sommer. Bereszynski ist noch bis 2026 an Sampdoria gebunden.

Der 30-Jährige befand sich bei der diesjährigen Winter-WM in allen vier Partien der polnischen Nationalmannschaft in der Startelf. Bei Genua stand Bereszynski in 15 von 16 Ligaspielen auf dem Platz. In Neapel soll der 1,83 Meter große Defensivmann Kapitän Giovanni Di Lorenzo entlasten.

