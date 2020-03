Leicester: Pereira reißt sich das Kreuzband

Für Ricardo Pereira von Leicester City ist die Saison vorbei. Wie die Foxes mitteilen, hat sich der portugiesische Rechtsverteidiger eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird rund vier bis sechs Monate ausfallen. Der 26-jährige verletzte sich die Verletzung nach einem harten Foul von Jack Grealish (24) beim 4:0-Sieg am Montag gegen Aston Villa.

„Das ist ein harter Schlag für uns, denn er ist ein fantastischer Spieler“, sagt Leicester-Coach Brendan Rodgers zu der Pereira-Verletzung. In der laufenden Saison absolvierte der Rechtsverteidiger insgesamt 33 Pflichtspiele (vier Treffer, drei Assists) für den Meister von 2016.

"He will be out for the rest of the season, which is a huge blow for us because he’s a fantastic player."