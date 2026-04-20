Bayers Pakt mit Kofane

Trotz Hijack-Versuchen anderer Topklubs wechselte Christian Kofane für fünf Millionen Euro von Albacete zu Bayer Leverkusen. „Er hat uns sein Wort gegeben und nie gewackelt“, erinnert sich Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘ an den vergangenen Sommer, „das ist außergewöhnlich. Aber er war immer klar. Wir waren uns immer aufgrund der Rückmeldung sicher, dass der Transfer durchgeht, obwohl es da unglaublich viele Versuche gab – aber nie von seiner Seite.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Leverkusen entwickelte sich Kofane prächtig weiter. Sieben Tore und acht Assists markierte der Mittelstürmer in 42 Pflichtspielen für den Werksklub, zudem avancierte er kürzlich zum kamerunischen Nationalspieler (sechs Länderspiele). Das Potenzial des 19-Jährigen bleibt den europäischen Topklubs natürlich nicht verborgen, darunter der FC Arsenal, FC Barcelona, FC Chelsea sowie der FC Bayern. Rolfes führt aus: „Wir planen mit ihm für die nächste Saison. Wir verpflichten ja Spieler nicht nur, um sie direkt wieder zu verkaufen.“ Bei Angeboten ab 60 bis 70 Millionen Euro soll Bayer aber offen für Verhandlungen sein.