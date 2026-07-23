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BVB-Flirt Ba wechselt

von Martin Schmitz
Ibrahima Ba (2.v.r.) im Trikot von FC Famalicão @Maxppp

Ibrahima Ba wechselt ligaintern vom FC Famalicão zu Sporting Lissabon. Wie die Leões mitteilen, unterschreibt der 21-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 21,25 Millionen Euro Ablöse.

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Auch Borussia Dortmund war an Ba interessiert und soll im April mit dem Senegalesen verhandelt haben. Den Zuschlag hat jetzt aber Sporting erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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