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BVB-Flirt Ba wechselt
@Maxppp
Ibrahima Ba wechselt ligaintern vom FC Famalicão zu Sporting Lissabon. Wie die Leões mitteilen, unterschreibt der 21-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 21,25 Millionen Euro Ablöse.
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🗣️ "Estou pronto para deixar tudo em campo." - Ibrahima Ba 🦁— Sporting CP (@SportingCP) July 22, 2026
🗞️ Declarações completas 🔗 https://t.co/y13WBnQz9u pic.twitter.com/sMPBPeHSPK
Auch Borussia Dortmund war an Ba interessiert und soll im April mit dem Senegalesen verhandelt haben. Den Zuschlag hat jetzt aber Sporting erhalten.
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