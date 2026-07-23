BVB-Flirt Ba wechselt

Ibrahima Ba wechselt ligaintern vom FC Famalicão zu Sporting Lissabon. Wie die Leões mitteilen, unterschreibt der 21-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 21,25 Millionen Euro Ablöse.

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🗣️ "Estou pronto para deixar tudo em campo." - Ibrahima Ba 🦁



🗞️ Declarações completas 🔗 https://t.co/y13WBnQz9u pic.twitter.com/sMPBPeHSPK — Sporting CP (@SportingCP) July 22, 2026

Auch Borussia Dortmund war an Ba interessiert und soll im April mit dem Senegalesen verhandelt haben. Den Zuschlag hat jetzt aber Sporting erhalten.