Atlético steigt in Suárez-Poker ein

Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass Fragezeichen hinter dem Wechsel von Top-Stürmer Luis Suárez zu Juventus Turin stehen, arbeitet nun mit Atlético Madrid ein weiterer Klub auf die Verpflichtung des Uruguayers hin. Wie ‚ESPN‘ erfuhr, haben die Colchoneros den 33-Jährigen kontaktiert und ihm ein höheres Gehalt angeboten als der italienische Serienmeister.

Dem Vernehmen nach befindet sich Juve dennoch nach wie vor in der Favoritenrolle im Rennen um Suárez, da der Klub sportlich wohl die bessere Perspektive bietet. Ausgerechnet Atléticos Álvaro Morata ist aber auch ein Thema in Turin. In diesem Falle könnte Suárez bei den Rojiblancos womöglich die Lücke schließen, die durch einen möglichen Morata-Abgang entstehen würde.