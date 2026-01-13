Bitterer Ausfall beim HSV

Der Hamburger SV muss heute Abend (20:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen auf eine wichtige Stammkraft verzichten. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, wird Albert Sambi Lokonga voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Einen Grund nennt die Zeitung nicht, spekuliert aber über mögliche muskuläre Probleme am Oberschenkel.

Zudem sei auch noch nicht klar, ob Jean-Luc Dompé (30) bereit für das Heimspiel ist. Der Franzose hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit Problemen an der Achillessehne zu kämpfen. Wie Dompé ist auch Lokonga eine wichtige Stütze im Spiel der Rothosen. Der 26-jährige Sommer-Neuzugang kommt nach 13 Einsätzen schon auf vier Treffer.