Bayerns Botschaft an Tchouaméni

Beim FC Bayern hält man weiter Ausschau nach einem neuen Sechser. „Wenn es eine Möglichkeit gibt, wären wir offen. Es gibt ein paar wenige Spieler, die uns verstärken könnten. Manchmal sind sie halt nicht verfügbar“, erklärte Thomas Tuchel am gestrigen Dienstag.

Ein Kandidat in München ist weiterhin Aurélien Tchouaméni (23) von Real Madrid. Laut ‚Sport1‘ hält man es bei den Münchnern für denkbar, dass der Mittelfeldspieler gegen Ende des Transferfensters auf den Markt kommen könnte, sollten die Einsatzzeiten zu Saisonbeginn nicht wie gewünscht ausfallen.

Leihe als Lösung?

Mit Blick auf die Konkurrenz im königlichen Mittelfeld rund um Neuzugang Jude Bellingham nicht völlig ausgeschlossen. Schon in der vergangenen Saison musste Tchouaméni häufig mit der Jokerrolle vorliebnehmen, insbesondere in wichtigen Champions League-Spielen.

In Gesprächen mit Tchouaménis Management habe Bayern vermittelt, dass man den französischen Nationalspieler auch per Leihe an Bord holen würde, sollte ein Verkauf für Real oder Spieler keine Option sein. Noch geht die Tendenz aber zu einem Verbleib in Madrid.