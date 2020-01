Robin Gosens hat erst im September seinen Vertrag bei Atalanta Bergamo verlängert. Dass in seiner Brust allerdings weiterhin ein Herz für Schalke 04 schlägt, hat er nun ein weiteres Mal zu verstehen gegeben. Bei ‚Bergamo TV‘ macht er keinen Hehl daraus, irgendwann für die Königsblauen spielen zu wollen: „Wenn sie mich in Zukunft wollen, werde ich gehen. Es ist mein Verein.“

Der Verteidiger wuchs circa 50 Kilometer entfernt von Gelsenkirchen auf und ist seit seiner Kindheit glühender Anhänger der Knappen. Sorgen um einen baldigen Abgang müssen sich die Bergamo-Fans allerdings nicht machen. „Ich habe nie gesagt, dass ich in sechs Monaten gehen werde“, so der 25-Jährige. Sein Vertrag in Italien läuft bis 2022, beim Champions League-Achtelfinalteilnehmer gehört der Deutsche zu den Leistungsträgern.