Für Lucien Favre ist Julian Weigl der defensive Feuerwehrmann, der eingesetzt wird, wo Not am Mann ist. Positiv ausgedrückt besticht Weigl durch seine Polyvalenz. Laut der ‚WAZ‘ bewertet der 24-Jährige seine Situation jedoch anders und will Borussia Dortmund nach wie vor verlassen. Eine Alternative will Inter Mailand bieten.

Wie das italienische Portal ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat sich Inter Mailand auf den fünffachen Nationalspieler eingeschossen. Bereits am vergangenen Dienstag hatte der italienische Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, Inter hätte Erkundigungen über Weigl eingeholt. Nun gehen die Italiener den nächsten Schritt und sollen Kontakt mit dem Berater hergestellt haben.

Die Ablöse taxiert das Onlineportal auf 30 Millionen Euro. Den Italienern ist dabei bewusst, dass Weigl im Winter wohl nicht verfügbar ist. Auch wenn es die Nerazzurri ungeachtet dieser Tatsache dennoch im Januar probieren wollen, ist demnach auch ein Transfer im Sommer ausdrücklich eine Option. Erste Weigl-Alternative soll Boubakary Soumaré von OSC Lille sein, wenngleich die Ablöse für das 20-jährige Talent mindestens 20 Millionen Euro höher ausfallen soll.

FT-Meinung: Für Weigl könnte eineinhalb Jahre vor Vertragsende die letzte Rückrunde in Schwarz-Gelb anbrechen. Auch wenn ein Winterabgang aufgrund der Personalsituation beim BVB kein Thema ist, will der gebürtige Oberbayer den Ruhrpott wohl spätestens im kommenden Sommer verlassen.

Nach FT-Informationen macht sich auch Hertha BSC noch Hoffnungen bei Weigl. In den vergangenen Tagen hat die Alte Dame aber die Fühler mehr und mehr nach Santiago Ascacíbar und Granit Xhaka ausgerichtet.