Bayern-Hoffnung: Nächster Topklub will Coman

20 Millionen Euro kassiert Kingsley Coman, so ist zu vernehmen, jährlich beim FC Bayern. Folglich wollen die Münchner den starken, aber so verletzungsanfälligen Flügelflitzer von der Gehaltsliste streichen. Die Suche nach einem Abnehmer gestaltet sich bislang schwierig, obwohl man an der Säbener Straße Berichten zufolge sogar eine Leihe inklusive Kaufoption respektive Kaufpflicht in Kauf nehmen würde.

Das zuletzt gehandelte Paris St. Germain hat noch keine konkreten Schritte für eine Verpflichtung des Franzosen in die Wege geleitet. Mittlerweile soll der 28-Jährige sogar aktiv beim FC Barcelona angeboten worden sein. Die Katalanen haben aber erst jüngst den Transfer von Dani Olmo (26) für etwas mehr als 60 Millionen Euro klargemacht. Dass die Spanier das üppige Gehalt von Coman stemmen können, ist zu bezweifeln.

Da dürfte es den Bayern-Bossen um Sportvorstand Max Eberl gelegen kommen, dass das zahlungskräftige Manchester City offenbar die Fühler ausstreckt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beobachten die Skyblues den bärenstarken Eins-gegen-eins-Spieler schon eine Weile. Auf der Insel würde Coman, der beim FCB noch bis 2027 unter Vertrag steht, nicht nur auf unbekannte Gesichter stoßen: Mit Fußballlehrer Pep Guardiola arbeitete er schon in der Saison 2015/16 in München zusammen.