Zwei neue Bewerber für De Bruyne

Die belgische Spielmacher-Legende Kevin De Bruyne weckt gesteigertes Interesse in den USA. Neben Chicago Fire, Inter Miami und dem San Diego FC haben laut ‚The Athletic‘ noch zwei weitere MLS-Klubs die Fühler ausgestreckt. Dabei handelt es sich offenbar um D.C. United sowie New York City FC, das denselben Eigentümern wie Manchester City gehört.

Bei den Engländern scheidet De Bruyne am Saisonende nach zehn Jahren im Klub aus. Zu New York City bestehen logischerweise kurze Drähte. Nach FT-Informationen führte der 33-Jährige zudem bereits mehrere konkrete Gespräche mit dem saudischen Zweitliga-Tabellenführer Neom SC. Auch eine Extra-Runde in England ist laut De Bruyne nicht ausgeschlossen.