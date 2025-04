De Bruyne: Schock-Transfer zu City-Konkurrent?

Kevin De Bruyne will bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber keine Option ausschließen. Wie der 33-Jährige in einem Interview mit ‚Viaplay Football‘ verrät, ist auch ein Wechsel innerhalb der Premier League zu einem Ligakonkurrenten von Manchester City für ihn nicht tabu: „Ich glaube immer noch, dass ich auf höchstem Niveau spielen kann. Ich weiß nicht, welche Teams interessiert sind oder was sie tun wollen. Ich bin bereit, mir jedes verfügbare Projekt anzuhören. Ich liebe Fußball, ich liebe es, Fußball zu spielen, und wenn ein gutes Projekt kommt und meine Familie damit einverstanden ist, werden wir eine Entscheidung treffen können.“

Erst kürzlich erklärte der Belgier, dass er die Skyblues im Sommer mit Auslaufen seines Vertrags verlassen wird. Gerüchte um potenzielle neue Klubs des 109-maligen Nationalspielers kursieren bereits seit Monaten. Bisher galten die Major League Soccer und die Saudi Pro League als wahrscheinlichste Ziele. Inter Miami soll intensiv um De Bruyne buhlen, der nach FT-Informationen allerdings auch bereits mehrere konkrete Gespräche mit dem saudischen Zweitligatabellenführer Neom SC geführt hat. Ein Abschied aus England ist laut dem Spielmacher allerdings noch keine beschlossene Sache: „Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Die Entscheidung, zu gehen, ist noch nicht lange her. In der Fußballwelt kann man nicht alles innerhalb einer Woche entscheiden.“