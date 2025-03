RB Leipzig: Werner-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Schon jetzt steht fest, dass Timo Werner seinen bis zum Sommer befristeten Aufenthalt in der Premier League nicht verlängern wird. Berichten zufolge plant Tottenham Hotspur nicht, die mit RB Leipzig vereinbarte Kaufoption über zehn Millionen Euro zu ziehen.

Immerhin lieferte der Angreifer in der laufenden Spielzeit kaum Argumente für eine Festverpflichtung (vier Torbeteiligungen nach 27 Einsätzen). Stattdessen hagelte es von Spurs-Coach Ange Postecoglou heftige Kritik an den Darbietungen des 57-fachen deutschen Nationalspielers.

Schon im Winter hatte sich offenbar ein Ausweg für Werner angeboten. Der ‚Sport Bild‘ zufolge war alles für einen Wechsel zur SSC Neapel angerichtet. Das Engagement zerschlug sich allerdings, weil sich Werner eine Oberschenkelblessur zuzog. Nun geht die Suche nach einem Abnehmer weiter.

Knackpunkt Gehalt

Eine Zukunft bei den Sachsen, an die er noch vertraglich bis 2026 gebunden ist, besitzt Werner nämlich auch nicht. Stattdessen soll es trotz überschaubarer Leistungen einen Markt in der Bundesliga geben. Laut der Fachzeitschrift sind einige Ligakontrahenten lose an Werners Diensten interessiert. Konkrete Klubs werden allerdings nicht genannt.

Das größte Problem bei einem möglichen Transfer innerhalb der Liga stellt Werners Top-Salär dar. Stolze elf Millionen Euro soll der gebürtige Stuttgarter jährlich verdienen. Will Werner wieder in Deutschland an den Start gehen, müsste er also aller Voraussicht nach deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen. Aber auch ein Wechsel ins nicht-europäische Ausland soll Werner reizen.