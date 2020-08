Mamba-Poker: Köln bessert deutlich nach

Im Verhandlungspoker um Streli Mamba hat der 1. FC Köln das erste Ablöseangebot deutlich nachgebessert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde die Offerte von zunächst 700.000 Euro auf mittlerweile 1,2 Millionen Euro angehoben. Horst Heldt will den 26-jährigen Angreifer so schnell wie möglich beim SC Paderborn loseisen. Der Plan sieht vor, dass Mamba nach dem Paderborn-Trainingslager in Villach direkt nach Köln weiterreist, dort den Medizincheck absolviert und dann nach Donaueschingen fährt, wo derzeit der FC campiert.

Mit dem Kongolesen ist längst alles klar. „Wir sind uns mit dem Spieler einig. Es hakt an dem Verständnis zwischen Köln und Paderborn. Deshalb haben wir ein zweites Angebot abgegeben. Jetzt müssen wir schauen, wie Paderborn mit dem verbesserten Angebot umgeht“, bestätigte Köln-Sportchef Horst Heldt, „die Situation bleibt angespannt für uns und ist eine Herausforderung. Wir führen schon länger Gespräche mit vielen Spielern. Wir haben aber auch schon Spieler an uns vorbei ziehen lassen müssen, weil wir mit unseren Ressourcen knapp umgehen müssen.“