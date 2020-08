Gladbach verstärkt sich ohne Ablösen: Chapeau, Max Eberl

Frühzeitig sorgte Max Eberl für klare Verhältnisse. Gebetsmühlenartig warb der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach während der Coronakrise um Verständnis dafür, dass für einen Klub wie die Borussia in diesem Jahr ohne Verkäufe keine Ablösen drin sind. „Wir werden jetzt nicht auf den Markt stürmen und groß Spieler einkaufen“, sagte Eberl zuletzt noch Anfang Juli.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verkäufe sind aber auch keine Option. Denis Zakaria, Matthias Ginter, Nico Elvedi – alle Leistungsträger sollen, müssen und werden bleiben. Dahingehend ist Gladbach bereits ein Kompliment zu machen. Die neue Tugend heißt Leihen mit Kaufoption. Und auch in dieser Disziplin muss Eberl und seinen Mitstreitern hervorragende Arbeit attestiert werden.

Zwei starke Österreicher für null Euro

Denn auf diesem Weg ist den Fohlen ein beeindruckender rot-weiß-roter Doppelschlag gelungen. Zunächst kam Hannes Wolf (21) per Leihe von RB Leipzig – einem direkten Konkurrenten um die Champions League-Plätze. Eberl nutzte die Unzufriedenheit beider Seiten, holte sich zunächst die Zustimmung des Österreichers, dann die der Leipziger. 2021 kann der Mittelfeldspieler für zwölf Millionen Euro fest verpflichtet werden.

Dasselbe Spiel bei Wolfs Landsmann Valentino Lazaro (24), ein Bundesliga-erprobter Flügelspieler gehobener Güte, bei Inter Mailand aber nicht mehr gebraucht. Auch hier nutzte Eberl die Gunst der Stunde und vereinbarte eine Leihe mit Kaufoption über 20 Millionen Euro. Der Deal steht unmittelbar vor der Verkündung. Ebenfalls ein Leihkandidat: Barça-Jugendspieler Pedri (17).

Unter dem Strich zahlt Gladbach also keinen Cent Ablöse, holt aber dennoch zwei Verstärkungen an Bord, die die allesamt bleibenden Leistungsträger ergänzen. Max Eberl mit Anschauungsunterreicht, wie sich Personalplanung in Corona-Zeiten umsetzen lässt – Chapeau.

Mit Viererkette

Mit Dreierkette