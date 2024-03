Tuchel wehrt sich gegen Zaragoza-Gerüchte

Thomas Tuchel will die Spekulationen, er kommuniziere nicht mit Bryan Zaragoza, nicht stehen lassen. Über den Flügelstürmer, dessen Sommertransfer wegen Personalnot schon auf den Januar vorgezogen wurde, sagte Tuchel auf der gestrigen Pressekonferenz: „Wir haben ihn aus einem gewohnten Umfeld herausgerissen. Das war uns auch bewusst. Wir haben ihn rausgerissen aus seinen Deutsch-Stunden dort.“ Jetzt komme Zarazoza „hier her – unsere Besprechungen laufen in Deutsch und Englisch – und mit einem Dolmetscher aus meinem Team. Der Nico Meyer dolmetscht exklusiv für Bryan. Deshalb ist das sein Hauptkontakt.“

Tuchel erläutert: „Weil ich kann nach wie vor kein Spanisch. Mein Assistent Meyer kann das. Deshalb erklärt er ihm die Regeln und Verhaltensweisen im Training. Wenn das die Basis des Berichts ist, kann man sagen, das stimmt. Wenn man daraus schließen will, dass ich nicht mit ihm spreche oder kein Verhältnis habe, dann ist das einfach nur Quatsch.“ Zaragoza kommt seit seinem Bayern-Wechsel erst auf 35 Einsatzminuten. Deshalb hofft angeblich La Liga-Klub Rayo Vallecano auf einen Leihtransfer des 22-Jährigen.