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Serie A

Juve mit Sörloth einig

von Simon Martis - Quelle: Fabrizio Romano | Matteo Moretto
Alexander Sörloth jubelt für Atlético Madrid @Maxppp

Alexander Sörloth (30) steht womöglich vor einem Wechsel nach Italien. Wie die Transferexperten Fabrizio Romano und Matteo Moretto übereinstimmend berichten, hat sich Juventus Turin mit dem norwegischen Angreifer auf eine Zusammenarbeit verständigt. Eine Einigung zwischen Juve und Atlético Madrid steht allerdings noch aus.

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Der ehemalige Leipziger könnte bei den Bianconeri die Nachfolge von Dusan Vlahovic (26) antreten, der seinen Vertrag bei der Alten Dame nicht verlängern wird. Sörloth absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten 107 Pflichtspiele für die Colchoneros und erzielte dabei 44 Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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