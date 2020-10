Last Minute: Sevilla vor Rekik-Transfer

Karim Rekik wird Hertha BSC offenbar noch kurz vor Transferschluss verlassen. Laut ‚Sky‘ steht der FC Sevilla kurz vor der Verpflichtung des Innenverteidigers. Der 25-jährige Niederländer sei bereits nach Spanien gereist, um zeitnah den Medizincheck zu absolvieren und seinen Kontrakt zu unterschreiben. Nur noch Details sollen zu klären sein.

Rekiks Vertrag in Berlin läuft noch bis 2021. Da sich der Hertha – abgesehen vom Wintertransferfenster – nun letztmalig die Möglichkeit bietet, eine Ablöse zu generieren, werden sie dem Innenverteidiger wohl keine Steine in den Weg legen. Sportlich spielt Rekik derzeit unter Trainer Bruno Labbadia eine untergeordnete Rolle, saß zuletzt zweimal in Folge über 90 Minuten auf der Bank.

Sevilla befindet sich derweil schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach Verstärkungen fürs Abwehrzentrum. Mit Diego Carlos, Jules Koundé und Sergi Gómez stehen derzeit nur drei etatmäßige Kräfte im Kader.