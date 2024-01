Schalke 04: Eurofighter Wilmots vor der Rückkehr

Marc Wilmots könnte bei seinem langjährigen Arbeitgeber Schalke 04 als Funktionär übernehmen. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Dem Fachmagazin zufolge soll die belgische S04-Legende ein Amt im Sportbereich erhalten, nachdem Vorstand Peter Knäbel seinen Posten abgetreten hat und jetzt nur noch als Berater des Klubs tätig ist.

Dass Wilmots Knäbel als Sportvorstand ablöst, sei allerdings nicht angedacht. „Gemeinsam mit unserem neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers (Finanz-Vorständin/d. Red.) haben wir die Entscheidung getroffen, den Fußball auf Schalke ohne die Position des Vorstands Sport neu zu strukturieren“, so der neue Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer.

Stattdessen soll für den 54-Jährigen ein Posten weiter unten in der Hierarchie angedacht sein. Er könnte entweder als Technischer Direktor einsteigen, oder – laut ‚Sport Bild‘ wahrscheinlicher – den Posten des Sportdirektors von André Hechelmann übernehmen. Letztgenannter würde sich in diesem Fall unterordnen.

Wilmots schon bald im Trainingslager?

So oder so: Auf Schalke ist ein weitreichender Umstrukturierungsprozess im Gang. Vieles spricht dafür, dass Kampfschwein Wilmots dabei eine zentrale Rolle zukommt. Der einstige Eurofighter soll bereits in das Schalker Winter-Trainingslager in Portugal einfliegen.