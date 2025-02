Gut für Bayer: Real hat neuen Ancelotti-Nachfolger im Visier

Real Madrid hat einen neuen Kandidaten in die Shortlist für die potenzielle Nachfolge von Coach Carlo Ancelotti aufgenommen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, beobachten die Königlichen die Arbeit von Andoni Iraola mit großem Interesse, der mit dem FC Bournemouth aktuell sensationell auf Platz fünf der Premier League steht. Der Spanier ist noch bis 2026 an die Cherries gebunden. Eine Zukunftsentscheidung steht für den Trainer daher im kommenden Sommer definitiv an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach möchte Real-Coach Ancelotti am Saisonende seinen Hut nehmen. Für diesen Fall will der La Liga-Klub vorbereitet sein. Als Favorit für die Nachfolge galt bisher Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. Bayer-Boss Fernando Carro betonte jedoch in dieser Woche, er gehe davon aus, dass der ehemalige Mittelfeldspieler von Real über diese Saison hinaus bleiben wird. Daher möchte Real zweigleisig fahren und hat nun mit Iraola, der vor Bournemouth beim Madrider Vorortklub Rayo Vallecano bereits Erfahrungen als Trainer in der spanischen Liga gesammelt hatte, eine Alternative im Blick.