Deal naht: Sevilla holt Bayer-Schreck

Der FC Sevilla steht vor der Verpflichtung von Juninho. Wie Fabrizio Romano berichtet, naht eine mündliche Einigung zwischen den Andalusiern und Qarabag Agdam. Vier Millionen Euro zuzüglich einer Million an Boni sollen von Sevilla nach Aserbaidschan fließen. Zudem sichere sich Qarabag eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Der 28-jährige Juninho war 2023 aus seiner brasilianischen Heimat zu Qarabag gewechselt und etablierte sich dort schnell als einer der besten Spieler. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer in den Europa League-Achtelfinalspielen gegen Bayer Leverkusen (2:2, 2:3) jeweils ein Tor und brachte den späteren Finalisten damit an den Rand des Ausscheidens. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.