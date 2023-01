Preisschild steht: Was wird aus Havertz?

Schon vor knapp zwei Wochen handelte der ‚Telegraph‘ Kai Havertz als Verkaufskandidaten beim FC Chelsea. ‚Sky‘ schüttet nun weiteres Wasser in die Mühlen. Dem deutschen Bezahlsender zufolge ist ein Wechsel im Sommer möglich. Als Preisschild nennt ‚Sky‘ 60 Millionen Euro – inklusive Boni wohlgemerkt.

Im Sommer 2020 hatte Chelsea noch 80 Millionen für Havertz an Bayer Leverkusen überwiesen. Und auch wenn der deutsche Nationalspieler (33 Länderspiele) selten konstant gut spielte, lohnte sich die Investition. Schoss er doch sowohl im Champions League-Finale 2021 gegen Manchester City (1:0) als auch im Klub-WM-Endspiel gegen Palmeiras (2:1 n.V) das Siegtor.

Aktuell hat Havertz bei den kriselnden Blues einen Stammplatz inne. Die vergangenen sechs Premier League-Spiele bestritt der 23-Jährige allesamt von Anfang an als Mittelstürmer. Insgesamt steht er in der laufenden Saison bei ausbaufähigen sechs Toren und einer Vorlage in 27 Pflichtspielen.

Spur zu Bayern kalt

Bei Chelsea gerät spätestens im Sommer wohl jeder Spieler auf den Prüfstand, so auch Havertz. Alternativen dürften sich dem Linksfuß dann durchaus bieten, zu groß ist sein Talent. Die zuletzt gehandelte Spur zum FC Bayern ist laut ‚Sky‘ jedoch kalt. Die Münchner sehen Havertz als Zehner und sich dort mit Jamal Musiala (19) und Thomas Müller (33) gut genug aufgestellt.