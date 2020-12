Medien: Schalke holt Kolasinac zurück

Sead Kolasinac steht wohl unmittelbar vor einer Rückkehr zum FC Schalke. Nach Informationen von ‚Sky‘ leiht der Bundesligist den Linksverteidiger bis zum Saisonende vom FC Arsenal aus. In London besitzt Kolasinac noch einen Vertrag bis 2022.

Die finanziell angeschlagenen Schalker können den Deal stemmen, weil der 27-Jährige auf Gehalt verzichte und Arsenal einen Teil der Zahlungen übernehme. Laut ‚Sky‘ könnte der Transfer in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden.

Kolasinac hatte bereits zwischen 2011 und 2017 für Schalke gespielt, ehe er nach London wechselte. Dort ist der Bosnier (35 Länderspiele) in dieser Saison außen vor, kam in der Premier League nur einmal zum Einsatz. S04 war bereits im vergangenen Transferfenster an Kolasinac dran, im zweiten Anlauf scheint es mit der Reunion zu klappen.