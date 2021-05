Medien: „Riesiges Angebot“ für Kane in Arbeit

„Ich möchte Champions League spielen und in den größten Spielen dabei sein“, sagte Harry Kane vor ein paar Tagen und gab damit mehr oder weniger deutlich Preis, dass er sich nur noch bis Sommer beim Premier League-Siebten Tottenham Hotspur sieht. Ein Gespräch mit Klubboss Daniel Levy werde es „definitiv“ geben.

Ebenso klar ist, dass vor allem die englische Konkurrenz alles dafür tun wird, den wohl besten Neuner der Insel herzulocken. Während in diesem Zusammenhang zuletzt vor allem der Name Manchester City fiel, berichtet die ‚Times‘ nun von einem geplanten „riesigen Angebot“ des Stadtrivalen Manchester United.

Solskjaer will Kane unbedingt

Mit einem „umfangreichen Finanzpaket“ wollen die Red Devils demnach City und den ebenfalls interessierten FC Chelsea ausstechen. Zahlen nennt die Tageszeitung nicht. Trainer Ole Gunnar Solskjaer dränge auf eine Kane-Verpflichtung – auch die jüngste Verlängerung mit Edinson Cavani ändere nichts an dieser Haltung.

Kane (Vertrag bis 2024 bei Tottenham) ist aber nicht der einzige Großtransfer, den United in der kommenden Wechselperiode realisieren will. Auch Borussia Dortmunds Jadon Sancho (21) steht weit oben auf der Wunschliste, soll nach englischen Medienberichten gute 90 Millionen Euro kosten. Es kündigt sich eine Großoffensive an.