Wechselwunsch: Kane kündigt „ehrliches Gespräch“ an

Es war in England die große Transfer-News der vergangenen Tage: Harry Kane, einer der besten Mittelstürmer der Welt, will Tottenham Hotspur zum Saisonende verlassen und hat seinen Wechselwunsch bereits klubintern ausformuliert – für die Spurs ist das freilich eine Hiobsbotschaft.

Nach dem Wirbel der vergangenen Tage spricht Kane nun in der Öffentlichkeit und macht keine Anstalten, die Wogen zu glätten. Im Gegenteil: „Es wird definitiv ein Gespräch geben“, sagt der Spurs-Kapitän in Gary Nevilles Youtube-Format ‚The Overlap‘, „es ist ein Moment, in dem ich nachdenken und mich mit dem Vorsitzenden (Daniel Levy, Anm. d. Red.) unterhalten muss.“

„Möchte Champions League spielen“

Worum es dabei gehen wird, liegt auf der Hand. „Nach 16 Jahren hoffe ich, dass wir ein ehrliches Gespräch führen können“, erklärt Kane und gewährt einen Einblick in seine Überlegungen: „Er (Levy, Anm. d. Red.) möchte mich vielleicht verkaufen. Er könnte denken: ‚Wenn ich 100 Millionen Pfund für ihn bekommen kann, warum nicht?‘ Das werde ich in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht wert sein.“

„Ich möchte Champions League spielen und in den größten Spielen dabei sein“, bekräftigt der Torjäger. Mit Tottenham, Tabellensiebter der Premier League, wird das kommende Saison nicht klappen. „Ich habe schon einmal gesagt: Ich würde nie sagen, dass ich für den Rest meiner Karriere bei den Spurs bleiben würde.“

Ob sich Kane einen Abschied noch ausreden lässt? Zweifel sind angebracht. Vor allem, wenn solch namhafte und potente Interessenten wie Champions League-Finalist Manchester City auf der Matte stehen. Dass ein Mann wie der 165-fache Premier League-Torschütze solche Kaliber anlockt, versteht sich fast von selbst.