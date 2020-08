Griezmann: Und dann kam Koeman

Wie ein 120-Millionen-Neuzugang spielte Antoine Griezmann im Trikot des FC Barcelona nur in einigen wenigen Momenten. Von Lionel Messi über weite Teile der Saison auf die linke Außenbahn gedrängt wirkte der Weltmeister wie ein Fremdkörper. Die Demontage des Weltstars ging so weit, dass sich Griezmann zum Saisonende hin sogar vermehrt auf der Ersatzbank wiederfand.

Eine Entwicklung, aus der Gedanken an einen schnellen Abschied resultierten. So berichtet es Griezmanns Förderer und Ex-Berater Eric Olhats gegenüber ‚RMC‘: „Vor der Katastrophe gegen Bayern hatte Antoine nur einen Wunsch: zu gehen.“ Und weiter: „Er fühlte, dass er nicht Teil des Plans war und dass es so nicht weitergehen konnte. Er dachte ernsthaft über einen Abschied nach.“

Neue Wertschätzung

Ex-Klub Atlético Madrid soll seine Chance gewittert haben. Nach Angaben der ‚Mundo Deportivo‘ boten die Colchoneros mehrere Spieler an, um den verlorenen Sohn mit Hilfe eines Tauschgeschäfts zurück nach Madrid zu locken. Barça lehnte einen solchen Deal aber frühzeitig ab.

Denn Griezmann spielt auf einmal wieder eine große Rolle in den Plänen der Blaugrana. Verantwortlich dafür ist der neue Coach Ronald Koeman. Der Niederländer stellte Griezmann in einem Vieraugengespräch eine zentrale Rolle auf dem Spielfeld in Aussicht. Zudem soll er künftig wieder die Rückennummer sieben tragen, die ihn bei Atlético und in der Nationalmannschaft stets begleitete.

Die Perspektive für Griezmann stimmt also wieder. Insbesondere wenn Lionel Messi seinen Wechselwunsch durchsetzt, könnte der 29-Jährige in seinem zweiten Jahr im Camp Nou eine prägende Figur werden. Der neue Beziehungsstatus: Es besteht Hoffnung.