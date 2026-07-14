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Alles klar bei Trossard

von Julian Jasch - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Fabrizio Romano
Leandro Trossard für Belgien im Einsatz @Maxppp

Dribbelkünstler Leandro Trossards Wechsel vom FC Arsenal zu Besiktas ist in trockenen Tüchern. Das berichten Yagiz Sabuncuoglu und Fabrizio Romano unisono. Zuletzt soll das finale Go des belgischen WM-Fahrers noch ausgestanden haben.

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Trossard verlässt den FC Arsenal ein Jahr vor Vertragsende. Die Gunners kassieren immerhin noch 18 Millionen Euro zuzüglich zwei Millionen an Boni für den 31-Jährigen. In Christos Tzolis (24/FC Brügge) hat Arsenal schon einen möglichen Ersatz am Haken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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