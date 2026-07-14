Alles klar bei Trossard

Dribbelkünstler Leandro Trossards Wechsel vom FC Arsenal zu Besiktas ist in trockenen Tüchern. Das berichten Yagiz Sabuncuoglu und Fabrizio Romano unisono. Zuletzt soll das finale Go des belgischen WM-Fahrers noch ausgestanden haben.

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Trossard verlässt den FC Arsenal ein Jahr vor Vertragsende. Die Gunners kassieren immerhin noch 18 Millionen Euro zuzüglich zwei Millionen an Boni für den 31-Jährigen. In Christos Tzolis (24/FC Brügge) hat Arsenal schon einen möglichen Ersatz am Haken.