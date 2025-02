Gespräche laufen: Süper Lig-Klub will Neuhaus sofort

Der Startelfeinsatz von Florian Neuhaus beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Abend kam überraschend. Immerhin ist die Nummer zehn von Borussia Mönchengladbach spätestens seit dieser Saison unter Trainer Gerardo Seoane zum Reservisten verkommen, der bis zu diesem Spiel lediglich sieben Kurzeinsätze verzeichnen konnte.

Das Vertrauen zahlte der 27-Jährige zurück, in dem er den Führungstreffer von Tim Kleindienst (29) mustergültig vorbereitete. Doch die Partie könnte die letzte von Neuhaus im Gladbach-Trikot gewesen sein.

Bisherige Angebote abgelehnt

Der Mittelfeldspieler, der seinen früheren Stammplatz bei den Fohlen bereits im vergangenen Jahr verloren hatte, genießt nach wie vor einen guten Ruf. Sowohl im Sommer- als auch im Wintertransferfenster gingen mehrere Angebote für den Spielgestalter ein.

Neuhaus entschied sich jedoch gegen einen Wechsel zum FC Augsburg oder dem VfL Bochum. Der zehnfache deutsche Nationalspieler wollte sich am Niederrhein durchsetzen, fühle sich wohl. Ein neues Angebot scheint Neuhaus jedoch ins Grübel zu bringen.

Türkisches Transferfenster noch offen

Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der türkische Traditionsklub Besiktas stark an einer Verpflichtung des Gladbach-Profis interessiert. Der Istanbuler Verein befinde sich gegenwärtig in Gesprächen mit dem gebürtigen Landsberger. Im Raum steht demzufolge eine Leihe bis Saisonende mit anschließender Kaufoption. Ein Wechsel wäre in diesem Winter noch möglich, da das Transferfenster in der Süper Lig noch bis Dienstag geöffnet ist.

Im Anschluss an die Partie gegen die Eintracht äußerte sich Seoane zu möglichen Verhandlungen: „Ich möchte es vermeiden, über Gerüchte zu sprechen und Kommentare abzugeben. Es gibt Länder, wo es noch Möglichkeiten gibt, zu wechseln. Und von diesen Regionen werden jetzt auch noch Meldungen kommen. Aber dazu kann ich nichts sagen.“

Seoane kommt Neuhaus nicht entgegen

Mit der Leistung von Neuhaus, dem der Schweizer Coach im Sommer eigentlich mitgeteilt hatte, dass er ohne ihn plane, sei er indes sehr zufrieden gewesen: „Er hat heute vor allem am Anfang sehr viele Akzente gesetzt. Aber wie mehrfach betont: Florian ist dem Konkurrenzkampf ausgesetzt. Wir haben viele gute Mittelfeldspieler, sowohl auf der Sechs als auch der Acht und der Zehn. Und jeder Spieler hat während der Woche die Möglichkeit, mit Leistung zu überzeugen.“