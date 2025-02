Griezmann-Ersatz? Atlético an Núñez dran

Darwin Núñez könnte seine Karriere in Spanien fortsetzen. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, hat Atlético Madrid den Stürmer des FC Liverpool ins Auge gefasst, da Trainer Diego Simeone ein großer Bewunderer des Uruguayers ist. Neben Núñez beobachten die Rojiblancos dem Bericht zufolge auch Jean-Phillipe Mateta (27/Crystal Palace) und Fábio Silva (22/Wolverhampton), da die Zukunft von Antoine Griezmann (33), dessen Vertrag 2026 ausläuft, noch ungeklärt ist.

Núñez war 2022 für 85 Millionen Euro von Benfica Lissabon an die Anfield Road gewechselt. In der laufenden Saison kommt der 25-Jährige meist von der Bank, in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen erzielte er sechs Tore und legte fünf weitere auf. Die Reds sind dem Vernehmen nach offen für einen Verkauf, da die Leistungen des Nationalspielers (33 Länderspiele) zu unbeständig sind und ihm die Effizienz vor dem Tor fehlt.