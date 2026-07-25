Rodri erzielt Einigung mit Real

Der Wechsel von Rodri zu Real Madrid nimmt weiter Form an. Wie Matteo Moretto berichtet, hat sich der spanische Nationalspieler mit den Königlichen bereits auf die Vertragsmodalitäten geeinigt. Nun wartet der 30-Jährige darauf, dass Real und Manchester City auch bei der Ablösesumme eine Einigung erzielen. Zuletzt war über eine mögliche Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro spekuliert worden.

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Dass Rodri den Schritt nach Madrid gehen möchte, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Ein Angebot der Skyblues zur Vertragsverlängerung über 2027 hinaus ließ der Sechser bislang unbeantwortet. Erst vor wenigen Tagen hatten Berichte über ein Treffen zwischen Real und der Spielerseite für neuen Wechselwirbel gesorgt. Ob die Königlichen nun auch mit Manchester City zusammenfinden, bleibt jedoch abzuwarten.