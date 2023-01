PSG denkt an vorzeitige Draxler-Rückkehr

Julian Draxler könnte bereits nach einem halben Jahr bei Benfica Lissabon zu Paris St. Germain zurückkehren. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge müssen die Hauptstädter einen verliehenen Spieler zurückholen, wenn sie Keylor Navas leihweise an Nottingham Forest abgeben wollen. Hintergrund ist eine Vorgabe, wonach Ligue 1-Klubs maximal acht Spieler zeitgleich verleihen dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Draxler steht eigentlich noch bis Saisonende bei Benfica unter Vertrag. Beim portugiesischen Rekordmeister spielt der offensive Mittelfeldspieler aber keine große Rolle. In der Liga stand der 29-Jährige nur viermal in der Startelf von Trainer Roger Schmidt. Eine Alternative zu Draxler wäre Georginio Wijnaldum (32). Der zentrale Mittelfeldspieler ist bei seiner Leihe zur AS Rom bislang verletzungsbedingt ebenfalls noch nicht glücklich geworden.

Lese-Tipp

Skriniar bestätigt PSG-Wechsel