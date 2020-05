Modell Hakimi: BVB-Gerücht um Real-Juwel Brahim

Borussia Dortmund erwägt einem Medienbericht zufolge eine Verpflichtung von Brahim Díaz. Das Fanportal ‚Defensa Central‘ schreibt, dass der BVB „seine guten Beziehungen zu Real Madrid nutzen“ möchte, um den 20-jährigen Offensivspieler für zwei Jahre auszuleihen.

Dieses Modell funktionierte schon im Fall Achraf Hakimi (21) blendend. Der Marokkaner kehrt Stand jetzt im Sommer zu Real zurück, während seiner Zeit in Dortmund entwickelte er sich zu einem der gefragtesten Rechtsverteidiger der Welt. Nun braucht auch Brahim dringend Spielpraxis.

Sancho-Nachfolge?

Die könnte ihm beim BVB insbesondere dann winken, wenn Jadon Sancho (20) im Sommer verkauft wird. Dortmund hat jedoch bereits angekündigt, für einen Verbleib des Ausnahmetalents kämpfen zu wollen. Geht Sancho dennoch, muss man gewappnet sein. Linksfuß Díaz, der bei Real nur eine Nebenrolle spielt, ist dabei nur ein Kandidat für die Sancho-Nachfolge.

Zuletzt war die Borussia auch recht offensiv mit Ansu Fati in Verbindung gebracht worden. Der 17-jährige Linksaußen ist eines der größten Juwele beim FC Barcelona. Ebenfalls eine Option am Borsigplatz: Ferran Torres (20) vom FC Valencia, an dem aber auch zahlreiche weitere Top-Klubs dran sind.

