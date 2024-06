Abflug geplant: Wieffer in die Premier League?

Für Mats Wieffer steht offenbar der Wechsel in eine der europäischen Top-Liegen an. Laut dem Journalisten Matteo Moretto ist es bereits beschlossene Sache, dass der defensive Mittelfeldspieler Feyenoord Rotterdam verlassen wird. Dem 24-Jährigen sollen sich einige Optionen anbieten.

Gesprächen laufen dem Bericht zufolge sowohl mit Vertretern aus der Premier League sowie einem nicht genannten italienischen Verein. In der Vergangenheit wurde Wieffer zudem mit den spanischen Schwergewichten FC Barcelona und Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Der neunfache niederländische Nationalspieler hat also die Qual der Wahl.