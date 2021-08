Mbappé-Transfer: PSG will mehr

Kylian Mbappés Vertrag läuft in einem Jahr aus und eigentlich müsste Paris St. Germain daran interessiert sein, den wechselwilligen Stürmer noch in diesem Transfersommer abzugeben. Schließlich droht ansonsten ein ablösefreier Abgang in einem Jahr. Trotzdem haben die PSG-Bosse keine Eile, den Deal abzuschließen – ganz im Gegenteil.

Mbappé stand gestern sogar noch in der Startelf und war als Doppeltorschütze Mann des Spiels beim 2:0-Sieg gegen Stade Reims. Auf die jüngste Real-Offerte will Paris erst heute antworten. Von einer nahenden Einigung kann offenbar keine Rede sein.

PSG bleibt stur

Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge wird PSG das Angebot über 170 Millionen Euro plus zehn Millionen an Boni nicht annehmen. Stattdessen wolle man eine höhere Ablöse oder einen „Top-Spieler“ obendrauf. Wer genau für einen solchen Tauschdeal infrage käme, bleibt offen. In der Vergangenheit klopften die Franzosen mehrfach bei Flügelstürmer Vinícius Júnior (21) an.

Auch ‚El Chiringuito‘ geht von keiner positiven Rückmeldung aus Paris aus. So könnte Besitzer Nasser Al-Khelaïfi eine Ablöse von 250 bis 300 Millionen Euro fordern, nur um den Deal für Real unmöglich zu machen. Von einem Einknicken auf Seiten der Franzosen kann bislang keine Rede sein. Für Real drängt die Zeit.