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Bundesliga

Schalke will 1860-Schnäppchen

von Dominik Sandler - Quelle: dieblaue24
Sean Dulic in Trainingsklamotten @Maxppp

Durch den Zwangsabstieg von 1860 München in die Regionalliga könnte auch der FC Schalke profitieren. Wie ‚dieblaue24‘ berichtet, interessieren sich die Königsblauen für Innenverteidiger Sean Dulic. Durch den Abstieg ist der 21-Jährige ablösefrei.

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Dem Vernehmen nach zeigen auch der FC Augsburg, der VfL Bochum und der Hamburger SV Interesse am deutschen U20-Nationalspieler. In der abgelaufenen Saison war Dulic bei den Löwen gesetzt, lediglich Verletzungen haben ihn zwischenzeitlich zurückgeworfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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