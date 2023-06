Griezmann legt sich fest

Antoine Griezmann sieht sich auch in Zukunft bei Atlético Madrid. „Ich möchte bei Atlético bleiben. Meine Familie und ich sind hier sehr glücklich“, so der 32-jährige Stürmer gegenüber ‚Téléfoot‘, „ich möchte die Liga gewinnen und in der Champions League etwas besonderes erreichen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Griezmann wurde zuletzt mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Der französische Meister schaut sich nach einem Nachfolger für Kylian Mbappé um. Der 24-Jährige möchte seinen Vertrag 2024 auslaufen lassen, PSG ihn aber nicht ablösefrei abgeben.

Lese-Tipp

Thuram mit der Qual der Wahl | Angelt sich Barça den neuen Neymar?